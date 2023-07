Declaração: JANJA DIZ JÁ TER SOFRIDO ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

A primeira-dama Janja Lula da Silva afirmou nesta 5ª feira (27.jul.2023) que já sofreu assédio moral e sexual. Ela não detalhou os casos, nem falou quando ocorreram. Citou o assunto durante evento de lançamento do grupo interministerial que montará um plano contra assédio e discriminação no serviço público.

“Eu, como mulher, com tantos anos de profissão, falo com convicção sobre o assunto, por já ter sofrido assédio. Assédio moral e assédio sexual. Tenho certeza que muitas mulheres que estão aqui presentes já vivenciaram isso ou já presenciaram em algum momento em seu ambiente de trabalho”, disse a socióloga.

Janja voltou a pedir que não a coloquem em uma “caixinha de primeira-dama” ao falar sobre seu papel no governo federal. Ela repetiu que não vê problema em ser chamada pelo título, mas não quer ser limitada ao papel. “Nessa caixinha eu não vou entrar nunca. Podem ter certeza disso”, declarou.

A mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do lançamento do grupo de trabalho criado pelo governo para elaborar um Plano de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação na Administração Pública Federal.

O projeto terá a presidência da ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e deverá desenvolver orientações e diretrizes de “prevenção do assédio e da discriminação e a promoção de relações saudáveis e respeitosas no ambiente público”.

Janja definiu como “essencial” o trabalho do grupo. “O assédio moral e sexual, assim como todas as formas de discriminação, violam os direitos humanos e ameaçam a igualdade de oportunidades, principalmente quando estamos falando sobre oportunidade de trabalho para mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e para pessoas LGBTQIA+”, declarou.

Eis as pastas que compõem o projeto:

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Ministério do Trabalho e Emprego;

Ministério da Saúde;

Ministério da Educação;

Ministério das Mulheres;

Ministério da Igualdade Racial;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Controladoria Geral da União; e

Advocacia Geral da União.