Entenda: COMO SERÁ O LEILÃO DE IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA A

Para facilitar a participação no leilão, todas as informações necessárias foram compiladas em um único lugar, disponível tanto no site da Itaipu Binacional quanto no site do leiloeiro oficial, Pedro Lerner Kronberg. Este guia abrangente inclui fotos, dimensões dos lotes e áreas construídas, além de detalhes de preços.

No entanto, nem todos podem participar deste processo. Empregados da Itaipu, seus cônjuges e parentes de segundo grau, bem como outras pessoas ligadas à Itaipu, estão excluídos. Para aqueles elegíveis e interessados, as casas estarão disponíveis para visitação até a próxima sexta-feira, e o agendamento pode ser feito diretamente no site do leiloeiro.

Os preços dos imóveis variam de R$ 159 mil a R$ 922 mil e as propostas devem aumentar em incrementos de pelo menos R$ 5 mil. No passado, a Itaipu Binacional observou um ágio médio de 35% em seus leilões.

Os recursos gerados, estimados em cerca de R$ 18,5 milhões, serão usados na construção de aproximadamente 200 casas populares em Foz do Iguaçu. Esta iniciativa está em conformidade com as diretrizes do Governo Federal, destinadas a beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Este leilão é parte do processo de desmobilização dos imóveis da Binacional, que não são mais necessários para seus propósitos originais. Até agora, desde 2004, a Binacional alienou 1.401 imóveis residenciais nos conjuntos habitacionais A e B.