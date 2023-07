Foz do Iguaçu: AEROPORTO FECHA SEMESTRE COM CRESCIMENTO DE 46,7% NO MOVIMENTO

O movimento no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu cresceu 46,7% no primeiro semestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), quase um milhão de passageiros embarcaram ou desembarcaram no terminal entre janeiro e julho.

Mais da metade dos 961.315 passageiros foram provenientes das rotas da Terra das Cataratas com São Paulo, seja pelo Aeroporto de Guarulhos (334 mil) ou pelo Aeroporto de Congonhas (167 mil). Na sequência aparecem as conexões com o Rio de Janeiro e Campinas. Na lista de 19 rotas ainda constam dois destinos internacionais: Santiago (Chile), com 17 mil passageiros, e Montevidéu (Uruguai), com 3,3 mil.

Apesar dos bons números, o volume registrado no semestre ainda está abaixo do período pré-pandemia. Nos anos de 2017, 2018 e 2019, por exemplo, o número de passageiros superou a casa de um milhão.

Os números consolidados da ANAC apontam o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu como o 22.º mais movimentado do Brasil no semestre. O terminal ocupa a segunda posição no Paraná (atrás apenas de Curitiba) e é o quinto mais movimentado da Região Sul.

Aeroportos do Brasil – Movimento de Passageiros em 2023

O terminal de Foz do Iguaçu é o 22º mais movimentado nestes primeiros seis meses do ano. Confira a lista: