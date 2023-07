Economia: GOVERNO TEM ROMBO DE R$ 41,3 BILHÕES NO 1º SEMESTRE DE 2023

O governo federal encerrou o 1º semestre de 2023 com rombo nas contas públicas. Registrou deficit primário de R$ 42,5 bilhões ou de R$ 41,26 bilhões, em valores corrigidos pela inflação.

Os números foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta 5ª feira (27.jul.2023). Eis a íntegra da apresentação (741 KB) e do relatório (296 KB).

Esse é o pior resultado para os 6 primeiros meses do ano desde 2021, quando as contas públicas fecharam com deficit de R$ 60 bilhões. Em relação aos últimos 12 meses, o deficit foi de 0,41% do PIB (Produto Interno Bruto) ou de R$ 41,5 bilhões.

Economistas ouvidos pelo Poder360 esperavam deficit superior a R$ 45 bilhões em junho. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, declarou nesta 5ª feira (27.jul.2023) que não houve queda estrutural.

“Queda brutal do IGP-M[índice conhecido como inflação do aluguel] em 2023 afeta a base da arrecadação em termos nominais. Apreciação do real é saudável, mas também gera redução na projeção de receita. Ainda consideramos viável deficit próximo de R$ 100 bilhões em 2023″, afirmou Ceron.

O secretário disse que o resultado foi impactado pelas desonerações realizadas em 2022: “Por mais que o Ministério da Fazenda tenha adotado medidas para recompor as receitas que foram desoneradas, é preciso respeitar ciclos de noventenas, por exemplo”.

Ceron também declarou que ainda não entraram no caixa do governo as receitas da reoneração de combustíveis –e que isso deve mudar o resultado no 2º semestre.

O saldo primário é a subtração entre a receita (na forma de arrecadação de tributos) e as despesas. Não contabiliza o pagamento com os juros da dívida.

Segundo o órgão, o rombo no acumulado do período se deu por conta de um superavit de R$ 122,5 bilhões do Tesouro Nacional e do BC (Banco Central) e por conta do deficit de R$ 165 bilhões na Previdência Social.

A receita líquida teve queda de 5,3% (menos R$ 52,8 bilhões) de janeiro a maio. Já a receita total nos 6 primeiros meses de 2023 variou negativamente, com R$ 62,5 bilhões.

Além disso, foi registrado um aumento de 5,1% das despesas totais, com R$ 47,5 bilhões. A variação real das despesas de janeiro a junho deste ano foi de R$ 47,5 bilhões.

CONTAS PÚBLICAS EM JUNHO

Em junho, o governo federal registrou o 3º maior deficit nas contas públicas para o mês desde a série histórica iniciada em 1997. O saldo negativo foi de R$ 45,22 bilhões.

Segundo o Tesouro Nacional, o resultado de junho foi pior do que a mediana das expectativas da pesquisa Prisma Fiscal realizada pelo Ministério da Fazenda. A estimativa era de deficit de R$ 34,1 bilhões.

Em junho de 2022, as contas públicas fecharam com superavit de R$ 14,6 bilhões, em valores nominais. Eis abaixo a série histórica do mês:

O órgão também informou que o Tesouro Nacional e o BC tiveram superavit de R$ 6,5 bilhões. Já a Previdência Social registrou R$ 51,7 bilhões de saldo negativo.

“Comparado a junho de 2022, o resultado primário observado decorre da combinação de uma queda real de 26,1% (- R$ 51,4 bilhões) da receita líquida e um acréscimo real de 4,9% (+R$ 8,9 bilhões) das despesas totais”, afirmou.

Segundo o Tesouro Nacional, a redução real da receita líquida em junho pode ser explicada pelos seguintes fatores:

concessão da Eletrobras (R$ 27,5 bilhões) no mesmo mês do último ano;

pagamento de R$ 19,5 bilhões em dividendos em junho de 2022 pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);

a queda na arrecadação de receitas administradas (menos R$ 5,75 bilhões), “com destaque para o Imposto sobre a Renda (-R$ 8,7 bilhões) e a CSLL (-R$ 2,5 bilhões)”.

Já a alta das despesas se deu por conta de 2 principais fatores: o pagamento de benefícios previdenciários (mais R$ 11,6 bilhões) e as chamadas Despesas Obrigatórias com Controle de Fluxo (mais R$ 8,2 bilhões), elevadas “em grande medida” pelo aumento na execução do Bolsa Família.