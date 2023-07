Incompatível: MAURO CID MOVIMENTOU R$ 3,2 MILHÕES EM SETE MESES

Relatório elaborado pelo Conselho de Controle Atividades financeiras (Coaf) identificou que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), movimentou R$ 3,2 milhões entre junho do ano passado e janeiro de 2023. O documento foi feito a pedido da Polícia Federal (PF).

A informação foi confirmada à CNN por fontes a par das investigações. Do total movimentado, aproximadamente R$ 1,8 milhão foram créditos e R$ 1,4 milhão em débitos.

Como militar, Mauro Cid recebe por mês R$ 17 mil após todos os descontos. Na época, o salário chegava a dobrar por conta de gratificações e outras verbas.

O Coaf identificou ainda algumas remessas de dinheiro para o exterior. Em janeiro, período em que Mauro Cid acompanhou Bolsonaro fora do Brasil, foram registradas transferências que somam R$ 367 mil a uma conta nos Estados Unidos.

A defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro alega que todas as movimentações financeiras, inclusive referentes às transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal.

“Lado outro, não entraremos no mérito dessa questão, pois todas as manifestações defensivas são apenas realizadas nos autos do processo”, disse em nota o advogado Bernardo Fenelon.