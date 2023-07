Operação Conjunta: BPFRON REALIZA APREENSÃO DE CERCA DE 1500KG DE MACONHA

A ação resultou na interceptação de uma embarcação clandestina, carregada com vários fardos de uma substância suspeita. Após uma minuciosa investigação, foi confirmado que se tratava de maconha, totalizando aproximadamente 1.200 kg da droga.

A operação foi considerada exitosa, e as forças policiais procederam com a apreensão tanto da embarcação quanto da carga ilícita de drogas. Todo o material apreendido foi encaminhado para a sede do NEPOM/PF na cidade de Guaíra, onde serão tomadas as devidas providências legais.

MAIS APREENSÕES – Em outra ação distinta, os agentes conseguiram interceptar um veículo modelo Montana, que transportava aproximadamente 292kg de uma substância suspeita, com características similares à maconha. Ao perceber a aproximação das forças policiais, o motorista do veículo abandonou o automóvel às pressas e fugiu a pé, adentrando a densa mata que cercava a região.

Apesar de uma busca intensiva, as equipes não conseguiram localizar o fugitivo. No entanto, a apreensão do veículo e da carga ilícita foram encaminhadas à 2ª Companhia do BPFRON, onde foi registrado um boletim de ocorrência e tomadas as medidas cabíveis para dar prosseguimento ao caso.

OPERAÇÃO HÓRUS – A ação conjunta entre o BPFron e o NEPOM/PF demonstra a importância da cooperação entre as instituições de segurança para combater o tráfico de drogas e proteger a sociedade. A Operação Hórus tem sido fundamental no enfrentamento do crime organizado nas regiões de fronteira do país.

As autoridades destacam que operações como essa reforçam o compromisso em combater o tráfico de drogas, desmantelar quadrilhas e impedir que substâncias ilícitas cheguem às mãos dos consumidores, contribuindo para a segurança e bem-estar da população.

As investigações estão em andamento para identificar os responsáveis pela embarcação e pelo transporte da droga, visando desarticular toda a rede criminosa envolvida nesse esquema. A Operação Hórus continuará atuando de forma incansável para coibir o tráfico de drogas e garantir a tranquilidade nas fronteiras do estado.