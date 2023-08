Capital: CIDADE VAI SEDIAR O ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL

Curitiba será sede do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação da Justiça Eleitoral entre os dias 21 e 23 de agosto, na sede do Tribunal de Justiça Eleitoral do Paraná (TRE-PR). O evento terá a presença de representantes dos tribunais regionais de outros estados.

Na última sexta-feira (28), o presidente do TRE-PR, Wellington Emanuel Coimbra de Moura, convidou o prefeito Rafael Greca para o evento.

O objetivo do Encontro Nacional de Tecnologia e Inovação é debater os desafios tecnológicos e as inovações em sustentabilidade, Laboratórios de Inovação e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e promover o intercâmbio de conhecimentos entre as instituições.

Além de Greca e Moura, estiveram presente na reunião a procuradora-geral do Município, Vanessa Volpi, o diretor-geral do Tribunal, Valcir Mombach, a coordenadora de Inovação e Sustentabilidade do TRE, Claudia Afânio, e a assessora do TRE, Danielle Caroline de Souza.