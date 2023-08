De 100 ministros que passaram pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) desde sua criação, em 1989, 43 eram naturais do Sudeste. Proporcionalmente, quase metade dos nomeados da Corte têm origem na região mais populosa do país, sendo 19 só do Estado de São Paulo.

O Nordeste e o Sul vem em seguida, com 34 e 16 magistrados, respectivamente. O Centro-Oeste e o Norte são as regiões menos representadas no Tribunal, com 2 e 4 ministros.