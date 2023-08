Novidade: REGIÃO DA GLEBA GUARANI RECEBE NOVA ÁREA DE ESPORTE E LAZER

Um dia após a inauguração do maior Centro Municipal de Educação Infantil de Foz do Iguaçu, na Gleba Guarani, a região recebeu mais uma entrega na noite desta sexta-feira (28) – a Praça de Esporte e Lazer Vida Godoy Roja. O espaço era aguardado há muitos anos pelos moradores, que prestigiaram a inauguração, mesmo com o tempo chuvoso.

A líder comunitária da região, Lica Martins, lembrou que, há alguns meses, o prefeito esteve no bairro para apresentar o projeto da área de esporte e lazer. “Quando ele chegou com a planta, eu tremia por dentro de tanta alegria. Não por mim, mas pelas crianças. Meus netos vão brincar aqui e também outras crianças que vêm por aí”, disse.

O prefeito lembrou que, no início de sua gestão, a área nas proximidades da nova praça era praticamente abandonada. “Onde é a Usina de Asfalto, era mato, onde é o novo Cmei também, assim como onde é o residencial Angatuba”, afirmou. “Ainda tem algumas coisas para serem feitas aqui, e até o último minuto do nosso governo, o que for possível fazer nós iremos fazer”, complementou.

A nova praça conta com um campo de futebol com grama sintética, academia da terceira idade e, nos próximos dias, também irá receber um parquinho infantil. Também foram construídas calçadas no entorno com rampas de acesso. Esta é a décima área de esporte e lazer entregue pela Prefeitura de Foz do Iguaçu nos últimos dois meses.

“Pedimos que cada um de vocês, moradores, ajudem a cuidar deste espaço, porque não é fácil conseguir recursos para uma construção como essa. Se nos ajudarem a cuidar, poderemos construir mais locais como esse em outros bairros”, ressaltou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

Homenagem

A Praça da Gleba Guarani ganhou o nome do pioneiro Vidal Godoy Roja, em homenagem ao seu esforço, dedicação e trabalho pelo bairro. Ele chegou à região em 1952 e faleceu em setembro de 2007, aos 86 anos. Um dos grandes legados deixados por ele foi o próprio terreno do novo espaço, cedido à prefeitura anos antes de falecer, com o objetivo de transformá-lo em um local para que as crianças pudessem praticar esportes e brincar.

A família dele acompanhou a inauguração na noite de sexta-feira.O genro dele, Adilson, agradeceu a homenagem. “Em 1952, junto com a sra. Restituta Gonçalves (viúva), ele desbravou essas terras no machado e no facão. Ele doou essas terras para a prefeitura, na época, para poder construir um espaço como esse. Era um homem de valor e por isso devemos homenageá-lo”, disse.

Presenças

A inauguração contou com a apresentação da polca paraguaia pela Congregação Povo de Deus. Também teve a presença da vereadora Anice Gazzaoui e dos vereadores Dr. Freiras, Edivaldo Alcantara e Rogério Quadros.