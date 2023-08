Política: FOZ DO IGUAÇU ESTÁ A 1,3 MIL TÍTULOS PARA GARANTIR SEGUNDO TURNO NAS ELEIÇÕES 2024

Caso o número se confirme, para vencer no primeiro turno em outubro de 2024, um dos candidatos ao executivo deve receber 50% ais um dos votos válidos que serão depositados nas urnas.

Adianta o GDia que de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município contabiliza 198.641 eleitores cadastrados. Número de filiados nos partidos políticos caiu em um ano.

Os eleitores que vão escolher novos prefeitos e vereadores nas próximas já podem consultar a situação do título e regularizar eventual pendência com a Justiça Eleitoral, ou mesmo emitir a primeira via do documento.

O prazo final é o dia 8 de maio do próximo ano, ou seja, 150 dias antes do pleito. O voto no Brasil é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os jovens de 16 e 17 anos.

Para Foz do Iguaçu integrar o grupo dos municípios com segundo turno, faltam exatos 1.359 novos títulos (0,68% do total). Se manter o ritmo de crescimento dos últimos meses, o número de eleitores cadastrados no Fórum Eleitoral deve chegar a 200 mil ainda neste ano e ultrapassado com folga até maio de 2024. No pleito de outubro do ano passado, haviam 196.153 títulos regularizados. Desde então, foram contabilizados 2.488 novos cadastros, média de 277 nos últimos nove meses.

O primeiro turno das eleições municípios ocorrerá no dia 6 de outubro de 2024. Já o segundo turno, onde for preciso, para a escolha de prefeito em municípios com mais de 200 mil eleitores, acontecerá no dia 27 de outubro. Os títulos de Foz do Iguaçu estão distribuídos em duas zonas eleitorais. A 46ª é a maior com 106.120 cadastrados em 325 seções espalhadas em 38 diferentes pontos de votação. A 147ª tem 92.521 eleitores distribuídos em 284 seções de 28 pontos de votação.

O Paraná tem atualmente 8.502.545 eleitores cadastrados em mais de 26,6 mil seções espalhadas em 4.812 pontos de votação. Para verificar a situação (regular ou não) do título eleitoral, basta ao eleitor preencher o formulário disponível no Portal do TSE (www.tse.jus.br). Para fazer o alistamento eleitoral pela primeira vez, é só acessar o sistema TítuloNet e seguir o caminho solicitado. No caso de débitos de eleições anteriores, o eleitor deve saldá-los antes de fazer o requerimento.