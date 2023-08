Disparada: REUNIÃO DO COPOM PODERÁ DAR AFAGO PARA PETROBRAS SUBIR PREÇOS

A reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) poderá dar um afago para que a Petrobras aumente os preços dos combustíveis. Como já mostrou o Poder360, a estatal segurou os valores da gasolina e etanol mesmo com a alta do barril do petróleo no mundo. A decisão caberá à empresa, que ainda terá a nova política de preços testada neste semestre com uma possível alta do valor da commodity no mundo.

A esperada diminuição da taxa básica, a Selic, dará o start a um ciclo de flexibilização monetária que tende a ser contínuo até, pelo menos, junho de 2024, segundo projeções do Boletim Focus. O impacto na economia será maior a depender do quanto será cortado do juro base.