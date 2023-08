Investimento: TRABALHO DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER GANHA REFORÇO EM FOZ DO IGUAÇU

Desde que foi criada, há quase oito anos, a Patrulha Maria da Penha faz o acompanhamento e a fiscalização de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica em Foz do Iguaçu. Neste período, nenhuma mulher monitorada foi vítima de feminicídio.

Dados como este comprovam a importância do trabalho e a necessidade de fortalecer a prevenção e o combate à violência contra a mulher. Por essa razão, a Patrulha Maria da Penha recebeu nesta terça-feira (01) três novas viaturas Renault Duster e equipamentos como rádios HT digitais, notebooks, tablets e câmeras corporais.

A entrega aconteceu no pátio da Prefeitura Municipal, na presença do prefeito Chico Brasileiro, do secretário de segurança pública, Tenente Coronel Marcos Antônio Jahnke, equipes de segurança do município, rede de proteção, secretários municipais e vereadores.

A conquista das novas viaturas e equipamentos foi possível através de um chamamento público do Ministério da Justiça que selecionou projetos que se destacaram na prevenção a grupos vulneráveis. “Entre 122 projetos apresentados de diversas cidades do Brasil, somente cinco foram selecionados e nós conquistamos a melhor pontuação. Isso se deve ao trabalho desenvolvido pelas nossas equipes, que fazem um trabalho de excelência e com amor. São equipamentos que vão fazer toda a diferença no nosso dia a dia”, disse a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Iraci Pereira. Os valores compactuados com o Ministério da Justiça e contrapartida do Município chegam a R$ 813 mil.

Os resultados obtidos através da Patrulha Maria da Penha também foram ressaltados pelo prefeito Chico Brasileiro. “O trabalho extraordinário que a Patrulha realiza é feito por profissionais dedicados, comprometidos com a sociedade e que engrandece o nosso Município. É um trabalho respeitado e reconhecido a nível nacional, e nós sempre iremos apoiar para que seja cada vez mais fortalecido”, garantiu.

O secretário de segurança pública enalteceu o compromisso da gestão com a prevenção da violência contra a mulher, especialmente com a criação, no ano passado, da Coordenadoria de Prevenção e Combate à Violência Contra a Mulher. “A entrega destes equipamentos e veículos é o coroamento de uma série de ações desenvolvidas pela coordenadoria, o que possibilitou ao município receber estes investimentos. É o trabalho de uma equipe comprometida e engajada”, afirmou o Tenente Coronel Marcos Antônio Jahnke.

A primeira-dama e secretária de Direitos Humanos e Relações Com a Comunidade, Rosa Maria Jerônymo, lembrou que a gestão pública sempre esteve comprometida com a segurança das mulheres e o combate à violência. “Nos oito anos de Patrulha, nenhuma mulher monitorada pela Patrulha sofreu feminicídio, e isso mostra a importância de continuarmos investindo em segurança pública. A Patrulha é fundamental para garantir a vida das nossas mulheres”, reiterou.

Feminicídio

A delegada da Mulher, Giovana Antonucci, disse que as três vítimas de feminicídio este ano em Foz do Iguaçu não possuíam medidas protetivas e. portanto, não eram monitoradas. “Hoje eu posso garantir que as mulheres com medidas protetivas serão protegidas porque existe a Patrulha Maria da Penha” frisou.

Somente no primeiro semestre deste ano, a Patrulha Maria da Penha realizou 5.162 visitas de fiscalização de medidas protetivas e registrou 581 fichas de atendimento de ocorrências, com 13 prisões registradas no período. No momento, 1.221 mulheres são acompanhadas pelas equipes.