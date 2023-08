Pensamento Verde: PROGRAMA FINANCIARÁ FESTIVAIS QUE DEFENDAM SUSTENTABILIDADE NA AMÉRICA LATINA

Realizadores de festivais culturais e artísticos no Brasil, México, Argentina, Colômbia, Cuba, Trinidad e Tobago, Peru e Venezuela têm até o dia 20 de agosto para se inscrever no processo de seleção do programa Cultura Circular, do Bristish Council, instituto cultural criado pelo governo do Reino Unido para promover a cultura inglesa ao redor do mundo.

A iniciativa financia ações de sustentabilidade que visam reduzir o impacto ambiental em festivais na América Latina e Caribe, a partir de um fundo global de 300 mil libras esterlinas, cerca de R$ 1,8 milhão. As inscrições podem ser feitas neste link.

Os eventos selecionados de todas as regiões do Brasil serão divulgados no próximo dia 30 e poderão receber subsídios que variam entre 10 mil a 20 mil libras esterlinas (R$ 63 mil a R$ 126 mil) cada um. Serão analisados festivais com início este ano e término até 30 de junho de 2024, de diferentes áreas, como artes visuais, filme, dança, arquitetura, design, moda, literatura, música e teatro.

Após a divulgação dos selecionados, os organizadores terão um prazo para se adequar às ações que visam reduzir impactos ambientais, dependendo do prazo de realização. Em contrapartida, o programa Cultura Circular promove capacitação, treinamento em práticas sustentáveis para festivais, oferecido por uma organização britânica especializada nesse setor.

“As propostas que a gente está buscando são [metas] que tratem a sustentabilidade nesse espectro mais amplo, de desenvolvimento sustentável e socioambiental, de uma relação com a comunidade do entorno dos festivais, com as economias locais que possam proporcionar desenvolvimento, inclusão social, geração de renda, principalmente no cenário de pós-pandemia da covid-19, em que a gente está trabalhando no Brasil para a reconstrução do setor cultural”, explicou o gestor de Artes Brasil do British Council, Rafael Ferraz, à Agência Brasil.