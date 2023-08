Descriminalização: STF ADIA JULGAMENTO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu na tarde desta 4ª feira (2.ago.2023) adiar o julgamento que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. A decisão se deu depois do relator, o ministro Gilmar Mendes, pedir mais tempo para analisar o caso. De acordo com o magistrado, o julgamento deve ser retomado na semana que vem.

O tema começou a ser analisado em 2015, mas, à época, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro da Corte Alexandre de Moraes.

O pedido de Gilmar desta 4ª foi atendido pela presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber. A magistrada não definiu uma data para o retorno do julgamento, mas afirmou que pretende apresentar o seu voto. Rosa se aposenta compulsoriamente em 2 de outubro de 2023, quando completará 75 anos.

Nesta 4ª feira (2.ago), o único ministro a votar no julgamento foi Alexandre de Moraes. Foi a favor da descriminalização do porte de maconha. O magistrado seguiu o entendimento de Roberto Barroso, de 2015, –que, por sua vez, seguiu o entendimento de Edson Fachin–, e acrescentou um limite de 25 gramas a 60 gramas de maconha para “consumo pessoal”.

Segundo Moraes, a falta de parâmetros previamente estabelecidos para definir usuários e traficantes leva a um uso de poder exagerado por parte das autoridades policiais: “Triplicou-se em 6 anos o número de presos por tráfico de drogas, mas não triplicamos o número de presos brancos, com mais de 30 anos e ensino superior, e sim o de pretos e pardos sem instrução e jovens”.

Para o ministro, é necessário “garantir a aplicação isonômica da Lei de Drogas” para evitar que o nível de instrução, idade, condição econômica e cor da pele sirvam de critérios para designar que um indivíduo possa portar “mais ou menos” maconha.

Saiba como votaram todos os ministros desde 2015, quando o assunto foi julgado pela 1ª vez pela Corte:

Gilmar Mendes (2015): votou pela descriminalização do porte de todas as drogas;

Edson Fachin (2015): votou só pela descriminalização do porte de maconha;

Roberto Barroso (2015): seguiu o entendimento de Fachin e acrescentou como limite 25 gramas de maconha para consumo pessoal;

Alexandre de Moraes (2023): seguiu o entendimento de Barroso, mas adicionou um limite de 25 gramas a 60 gramas de maconha para consumo pessoal.

LEI DAS DROGAS

O caso trata da posse e do porte de drogas para consumo pessoal –infração penal de baixa gravidade que consta no artigo 28 da Lei das Drogas (lei 11.343 de 2006). As penas previstas são:

advertência sobre os efeitos das drogas;

serviços comunitários;

medida educativa de comparecimento a programa ou curso sobre uso de drogas.

Os ministros não vão tratar de tráfico de drogas, que tem pena de 5 a 20 anos de prisão e permanecerá ilegal. Concluir a análise do caso antes de se aposentar é uma das prioridades da presidente do Supremo, Rosa Weber. O julgamento retornou à pauta neste ano, mas foi adiado.