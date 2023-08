Entenda: MADURO DIZ QUE VENEZUELA ENVIOU PROPOSTA PARA INGRESSAR NO BRICS

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que o país enviou um pedido para ingressar no Brics – grupo formado Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e, agora, aguarda uma resposta.

“Estamos pleiteando uma ampliação nos Brics, dando participação a nosso país, Venezuela. Esperamos que a proposta de ingresso nos Brics seja avaliada positivamente pela China, Brasil, Índia, África do Sul e Rússia”, disse ele durante uma transmissão ao vivo de seu programa “Con Maduro +”, na noite de segunda-feira (31).

“Esperamos uma resposta positiva para que a Venezuela, felizmente, mais cedo que tarde, ingresse no Brics para aprender, apoiar e ajudar.”

No programa, Maduro também falou sobre o papel do Brics na construção de “um mundo novo” e chamou o grupo de “força dinamizadora do surgimento de um mundo multipolar”.

Lula se declarou favorável

No final de maio, o presidente da Venezuela já havia dito, após um encontro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que os venezuelanos desejavam ingressar no grupo.

“Aspiramos sim, queremos fazer parte dos Brics… E acompanhar a construção dessa nova geopolítica mundial”, disse Maduro na ocasião.

Sobre o tema, Lula já declarou que deve apoiar a adesão da Venezuela. “Ainda vou participar da primeira reunião dos Brics depois de oito anos. Têm propostas de outros países que querem entrar, e vamos discutir, pois depende da vontade de todos. Se tiver um pedido oficial (da Venezuela), será levado para os Brics. Se perguntar minha vontade, eu sou favorável.”