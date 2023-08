Entenda: MEGA-SENA ACUMULA E PRÊMIO CHEGA A R$ 60 MILHÕES; VEJA NÚMEROS SORTEADOS

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.617 da Mega-Sena, da noite desta quarta-feira, 2, em São Paulo. Com isso, o prêmio para os ganhadores do próximo sorteio, marcado para a noite de sábado, 5, está estimado em R$ 60 milhões. Os números sorteados foram: 03, 14, 36, 42, 43 e 44. As 83 apostas qu e acertaram cinco dezenas vão receber R$ 56.735,82 cada uma. Já as 6.354 apostas que acertaram a quadra recebem prêmio de R$ 1.058,74. Para participar do próximo sorteio é preciso apostar até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.

(Da Redação com Jovem Pan News – Foto: Rafa Neddermeyer)