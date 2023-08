Incentivo: PARCERIA ENTRE PREFEITURA E SEBRAE CAPACITA SERVIDORES MUNICIPAIS EM FOZ DO IGUAÇU

Servidores públicos da Secretaria Municipal da Fazenda concluíram na sexta-feira (28) o Curso de Liderança ministrado por técnicos do Sebrae. A parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e o Sebrae-PR (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) capacitou 50 servidores.

“Aprimorar habilidades de liderança, aperfeiçoar competências e orientar para que sejam aplicadas em projetos que atendam as expectativas da população, essa foi a proposta central da qualificação”, destaca Salete Horst, secretária da Fazenda.

O programa de treinamento focou no desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores. Durante as atividades, os participantes foram incentivados a explorar suas habilidades de liderança, fortalecer a capacidade de relacionar-se e identificar oportunidades para promover mudanças positivas na gestão municipal.

Rosí Neto, consultora do Sebrae, explica que foi abordada a criação de um projeto de impacto direto na Secretaria da Fazenda, com aplicabilidade nos processos de trabalho, relacionamento interpessoal e no atendimento ao contribuinte. “Foram muitos apontamentos em busca de melhorias no ambiente de trabalho e de qualificar a gestão municipal. Essas iniciativas já foram recebidas pela gestão e estão sendo trabalhadas para sua implementação”.

O prefeito Chico Brasileiro enalteceu a iniciativa e ressaltou a importância de investir no desenvolvimento dos servidores públicos, visando a uma gestão mais eficiente e voltada para o bem-estar da população. “Esta parceria com o Sebrae certamente será estendida para as demais secretarias. O curso é uma preparação para os servidores comprometidos com o serviço público de qualidade, que buscam resultados positivos e com potencial de liderança”.