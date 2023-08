Ministério do Turismo: REDE HOTELEIRA DE FORTALEZA REGISTROU 80% DE OCUPAÇÃO EM JULHO,

A rede hoteleira de Fortaleza encerrou o mês de julho com a visita de 305 mil turistas e ocupação hoteleira em torno de 80%, segundo dados divulgados pelo Ministério do Turismo. A taxa de ocupação ficou acima da média do Brasil, que foi de 60% no período das férias escolares de julho. Os resultados animaram o setor, que já vem registrando resultados melhores do que os verificados no período anterior à pandemia de covid-19.

“Os brasileiros estão retomando a vontade de viajar e vendo o Brasil como um dos melhores destinos turísticos do mundo. Com a alta da demanda, o setor hoteleiro estará cada vez mais comprometido em oferecer experiências memoráveis para todos os visitantes, ajudando o crescimento do nosso setor e movimentando a economia local”, disse o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Conforme o Ministério do Turismo, entre os destinos que se destacaram está São Luís (MA), onde a rede hoteleira registrou ocupação de 85% em julho, com 305 mil turistas. Salvador (BA), Aracaju (SE) e o estado de Alagoas tiveram ocupação em torno de 60%.

No Pará, associações locais estimam a ocupação de 70%/80% da capacidade hoteleira nos principais destinos, como Salinas (PA), Marajó (PA), Mosqueiro (PA) e Bragança (PA). Nos destinos de praia do estado, a lotação chega a 100% aos finais de semana. Quem também pode registrar ocupação máxima é Juiz de Fora, em Minas Gerais. A cidade mineira é conhecida por sua arquitetura histórica, cultura vibrante e paisagens naturais exuberantes.

No Centro-Oeste, a cidade de Caldas Novas (GO), conhecida por suas águas termais, registrou capacidade máxima também. O mês teve a passagem de 600 mil pessoas no destino. Também em Goiás, Pirenópolis contabilizou 80% da sua ocupação hoteleira. Em Olímpia (SP), 450 mil turistas foram à cidade e ocuparam 80,7% dos hotéis do destino. No Rio de Janeiro (RJ), a taxa foi de 70% e em Foz do Iguaçu (PR), a média de ocupação fechou em 68%.