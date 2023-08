Pesquisa Aponta: BRASIL LIDERA DIGITALIZAÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO NA AMÉRICA LATINA

O Brasil figura como o grande destaque da América Latina quando o assunto é a digitalização dos meios de pagamento no varejo, de acordo com informações divulgadas pela revista Exame nesta quarta-feira (2). Os dados do World Payment Report, organizado pelas empresas WorldPay e FIS, apontam que o Brasil é o líder da região na modalidade Account to Account (Conta a Conta), que leva em consideração o uso do Pix.

O país possui a maior fatia de uso em relação ao total de pagamentos no e-commerce, representando 24% do total. Além disso, o uso do meio de pagamento digital instantâneo cresceu 123% no país, entre os anos de 2021 e 2022.

“Na América Latina, o Brasil está na liderança na agenda de digitalização. O Banco Central está na liderança, em agendas no tema, como Open Banking, com um foco maior e uma demanda no setor financeiro maior que em outros mercados ao definir as iniciativas. O Pix é o sinal disso. Está muito na frente do resto, mas a escala contribui muito também”, pontua Juan Pablo D’Antiochia, vice-presidente sênior da WorldPay para a América Latina.

O executivo destaca ainda que a pandemia de Covid-19 foi “muito marcante” no segmento de meios de pagamentos: “Ela não criou novas tendências, mas impulsionou tendências já existentes, mas que ainda eram iniciais. O Pix é o maior exemplo disso. Ele ganhou uma velocidade absurda em um período de tempo muito curto porque atendeu a uma necessidade muito represada do mercado”.

No geral, D’Antiochia avalia que é importante considerar que o sucesso de um meio de pagamento e de uma ferramenta em específico também depende do contexto de cada país. Em geral, o executivo avalia que “a ferramenta se adequa à realidade do mercado”.