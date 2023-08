Suspeita: PCPR PRENDE SUSPEITOS DE ROUBAR COLARES E CELULARES NA CAPITAL

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação nesta quarta-feira (2) contra suspeitos de roubar colares e celulares em Curitiba. Durante a ação, duas pessoas, que estavam foragidas por furto e roubo, foram presas. Um terceiro indivíduo foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

A ação aconteceu no bairro Parolin, em Curitiba, e contou com o apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Guarda Municipal. Durante a operação, foram apreendidos nove celulares, correntes provenientes de furtos, maconha, cocaína e bicicletas utilizadas nas ações criminosas.

De acordo com as investigações, mais de 50 boletins de ocorrência relacionados à ação criminosa foram registrados nos últimos meses. Os indivíduos atuavam em bairros como Água Verde, Portão, Novo Mundo e Cidade Industrial de Curitiba. Eles subtraíam pertences das vítimas e fugiam utilizando as bicicletas.

“Os suspeitos geralmente cometem essas ações criminosas a fim de trocar os objetos por drogas. Essa é a primeira fase da ação que investiga os suspeitos pelos furtos. As diligências vão identificar ainda os receptadores dos objetos subtraídos”, afirma o delegado Eric Guedes.