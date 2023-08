Entenda: HACKER DA ‘VAZA JATO’, WALTER DELGATTI É CONVOCADO A DEPOR NA CPMI DO 8 DE JANEIRO

A convocação foi um pedido da ala governista, que alega que Delgatti tem “envolvimento na promoção dos atos criminosos contra a democracia e as instituições públicas brasileiras”. Por se tratar de uma convocação, Delgatti é obrigado a comparecer à comissão.

“O ataque inseriu de forma ilegal 11 alvarás de soltura de pessoas presas e um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento anterior, o hacker confirmou que a ação visava demonstrar a vulnerabilidade do sistema de Justiça brasileiro e descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, com o intuito de questionar o resultado eleitoral das urnas”, disse o deputado Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara e autor do requerimento de convocação.

O parlamentar afirmou, ainda, que o hacker precisa ser interrogado pela comissão para explicar a afirmação feita à Polícia Federal de que no ano passado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) perguntou se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas caso tivesse o código-fonte delas.

Em depoimento à corporação, Delgatti Neto disse que o assunto foi discutido em uma reunião no Palácio da Alvorada. O hacker respondeu à Polícia Federal que o pedido de Bolsonaro ”não foi adiante, pois o acesso que foi dado pelo TSE [ao código-fonte] foi apenas na sede do Tribunal”, e que ele não poderia ir até lá.

Outras convocações

Além do de Delgatti, foram aprovados requerimentos de convocação de outras pessoas ao colegiado. Confira:

• Cíntia Queiroz: ex-subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF;

• Marcela da Silva Morais: policial ferida por manifestantes no dia 8 de janeiro;

• Luís Marcos dos Reis: militar e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro;

• Adriano Machado: fotógrafo que registrou imagens de manifestantes no Palácio do Planalto.