Guerra: UCRÂNIA ATACA NAVIO RUSSO NO MAR NEGRO; KREMLIN DIZ TER INTERCEPTADO DRONES

A Ucrânia atacou um navio da Marinha russa no Mar Negro, mostra um vídeo divulgado nesta sexta-feira (4). De acordo com uma fonte da inteligência ucraniana, o navio de desembarque Olenegorsky Gornyak foi atingido por explosivos e ficou danificado.

A Rússia confirmou o ataque, mas disse ter interceptado os drones.

“Um drone marítimo carregado com 450 kg do explosivo TNT atacou o navio, que tinha cerca de 100 militares russos a bordo”, afirmou a fonte à CNN.

“Como resultado do ataque, o navio russo sofreu sérios danos e não é capaz de cumprir suas obrigações”, acrescentou.

A fonte diz que o ataque foi liderado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia e pela Marinha perto do porto russo de Novorossiysk.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que drones ucranianos atacaram uma base da Marinha perto do porto de Novorossiysk, no Mar Negro, um importante centro para as exportações, mas disse que os objetos foram destruídos por navios de guerra russos.

Em um comunicado na sexta-feira, o Kremlin disse que dois barcos não tripulados tinham como alvo a base naval de Novorossiysk, na província de Krasnodar, mas o ataque foi repelido..

O ministério também disse que derrubou 10 drones ucranianos sobre a Crimeia, a península anexada pela Rússia da Ucrânia em 2014.

A Ucrânia usou repetidamente drones marítimos carregados de explosivos para tentar contra-atacar a frota naval russa que domina o Mar Negro e permitiu que Moscou impedisse a Ucrânia de exportar grãos por meio de sua rota de exportação preferida.