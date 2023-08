O suspeito de ameaçar dar um tiro no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está prestando depoimento à PF (Polícia Federal) na manhã desta 6ª feira (4.ago.2023). Ele foi preso na 5ª feira (3.ago), em Santarém, no Pará, depois de, segundo comunicado do Palácio do Planalto, dizer em uma loja que “daria um tiro na barriga do presidente”. Ele também teria perguntado às pessoas que estavam no estabelecimento onde Lula se hospedaria quando chegasse a Belém, para a Cúpula da Amazônia.

(Da Redação com Poder 360 – Foto: Inove Capitação)