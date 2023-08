Entenda: SEGURANÇA DA CÚPULA DA AMAZÔNIA TERÁ PF E FORÇAS ARMADAS

A PF (Polícia Federal) preparou um esquema de segurança especial para a Cúpula da Amazônia, a ser realizada de 8 a 9 de agosto, em Belém (Pará). O delegado Denis Colares, chefe da Coordenação de Proteção à Pessoa da PF, disse ao Poder360 que a operação reunirá cerca de 300 policiais e contará com o apoio das Forças Armadas e de autoridades ligadas ao governo do Estado e da capital paraense.

Pelo lado do governo do Pará, os órgãos de segurança suspenderam as férias do efetivo de 1º a 10 de agosto. Além disso, equipes do Corpo de Bombeiros Militar, polícias Civil e Científica darão apoio na varredura dos espaços onde as autoridades passarão.

Segundo o Estado, “os locais também sofrerão varredura dos esquadrões anti-bomba realizados pela Polícia Federal com o apoio do Estado por meio das polícias Civil, Militar e Científica”. O Pará também ajudará na guarda de aeronaves pela Força Aérea, enquanto rios e áreas fluviais no entorno da capital ficarão sob responsabilidade da Marinha do Brasil, com apoio do Grupamento Fluvial de Segurança.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) ficará responsável pela escolta de ministros de Estado. Já a segurança dos chefes de Estado e do presidente será feita pela PF e Forças Armadas. Lula ficará na suíte presidencial do Grand Mercure, no bairro de Nazaré –cerca de 6,5 km do local onde serão realizados os encontros. O valor da diária é de R$ 3.375.

Em relação ao trânsito da capital paraense, equipes do Detran e da PRF estarão com batedores e bloqueios temporários nas vias durante a passagem das autoridades. A organização do trânsito em torno do local do evento e nas vias de acesso ao Hangar terá organização da Superintendência de Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Belém.

AMEAÇAS

Sobre os últimos casos de ameaças a Lula, Colares disse que o esquema de segurança já era do mais alto nível, mas que os policiais estão “bem atentos a qualquer conduta fora do padrão”.

Na 5ª feira (3.ago.2023), a PF prendeu um homem suspeito de ameaçar atirar no petista durante sua viagem à região Norte. No dia seguinte, a Justiça concedeu liberdade provisória ao fazendeiro e determinou que ele não se aproxime de Alter do Chão, a cerca de 37 quilômetros da zona urbana de Santarém, pelos próximos 10 dias. Já a defesa disse que a ameaça foi só um “comentário”.

Um 2º suspeito foi alvo de busca e apreensão, em Belém, na 6ª feira (4.ago), por divulgar imagens com ameaças ao chefe do Executivo. Ele depôs pela manhã.

Ainda na 6ª (4.ago), o presidente afirmou que, se tivesse medo das ameaças, não teria virado presidente ou nem nascido.

“Vocês vão ler notícias de que a Polícia Federal prendeu um cidadão em Santarém que disse que ia me matar quando eu chegasse lá. Ele está preso. Há boatos de que em Belém também tem um cidadão que disse que ia me matar. Se eu tivesse medo, eu não tinha nascido. Se eu tivesse medo, não era presidente da República”, afirmou.

COMITIVA DO GOVERNO

Além dos chefes de Estado, estarão presentes na capital paraense ao menos 15 ministros:

Marina silva — Meio Ambiente;

Mauro Vieira — Relações Exteriores;

Alexandre Padilha — Relações Institucionais;

Silvio Almeida — Direitos Humanos;

Anielle Franco — Igualdade Racial;

Márcio Macêdo — Secretaria-Geral da Presidência;

Paulo Teixeira — Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Wellington Dias — Desenvolvimento social;

Simone Tebet — Planejamento e Orçamento;

Sônia Guajajara — Povos Indígenas;

Luciana Santos — Ciência, Tecnologia e Inovação;

Flávio Dino — Justiça e Segurança Pública;

Jader Filho — Cidades;

Cida Gonçalves — Mulheres;

Waldez Góes — Desenvolvimento Regional;

Alexandre Silveira — Minas e Energia.