Internacional: COREIA DO NORTE DIVULGA FOTOS DE KIM JONG UN VISITANDO FÁBRICA DE ARMAS E ATIRANDO

O líder norte-coreano Kim Jong Un visitou fábricas de armas, inspecionou instalações de artilharia e até fez disparos com uma arma em fotografias recém-divulgadas que dão uma breve e rara visão das instalações secretas de armas do país.

A agência de notícias estatal norte-coreana KCNA, que divulgou as fotos no sábado, disse que as imagens mostram Kim visitando as instalações de um “complexo de artilharia de grande calibre” e dando orientação aos trabalhadores em uma fábrica de “mísseis de cruzeiro estratégicos e aeronaves de ataque não tripuladas”.

Também disse que Kim deu “orientações importantes” sobre “capacitação para a produção em série de novas munições”.

Kim Jong Un dá orientações durante visita a fábrica de munições / KCNA (05/08/2023)

As visitas ocorreram na quinta-feira, sexta e sábado, disse a agência de notícias.

A divulgação das fotos ocorre em meio a um período de tensões elevadas na península coreana e parece ser a mais recente demonstração de força de Pyongyang.

Em julho, a Coreia do Norte realizou um grande desfile militar apresentando dois modelos de mísseis balísticos intercontinentais (ICBM) como parte de suas comemorações do armistício da Guerra da Coreia, conhecido como Dia da Vitória de Pyongyang – embora o extenuante conflito tenha terminado em impasse e com a península dividida.

Os mísseis Hwasong-18 – os mais novos ICBMs de combustível sólido de Pyongyang e que muitos analistas acreditam ter alcance para atingir todo o território continental dos Estados Unidos – foram levados para a Praça Kim Il Sung na capital, seguidos pelo Hwasong-17, um míssil balístico intercontinental de combustível líquido.

O ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, classificou o desfile como uma “grande glória” para as forças armadas do país e uma “grande celebração” para todo o seu povo.

Em outra demonstração de força naquele mês, Pyongyang lançou dois mísseis balísticos de curto alcance, que caíram no mar entre a península coreana e o Japão.