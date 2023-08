Software: WHATSAPP GANHARÁ RECURSO QUE PERMITE CHATS DE VOZ EM GRUPO

A informação foi revelada nesta segunda-feira (07) pelo site Wabetainfo. De acordo com a página, a novidade está na atualização 2.23.16.19 do app para Android.

Como mostra uma captura de tela do Wabetainfo, a funcionalidade deverá aparecer na parte superior da tela nos grupos do WhatsApp. Ao tocar no ícone em forma de onda sonora será iniciado o chat de voz. Confira, abaixo, as imagens:

Quando a conversa estiver ligada, qualquer integrante do grupo poderá entrar no bate-papo, que será desligado automaticamente caso passe 60 minutos sem ninguém acessar.

O Wabetainfo também informa que os chats de voz não devem ficar disponíveis para todos os grupos. A tendência é que a ferramenta esteja disponível para grupos com mais de 32 participantes, já que esse é o número máximo de pessoas que podem participar simultaneamente da conversa.

Diferenças para a chamada de voz

Atualmente, o WhatsApp já oferece chamadas de voz em grupo em que até 32 participantes podem conversar por voz. Os chats de voz parecem similares às chamadas, mas apresentarão algumas diferenças.

Primeiro, os chats de voz não tocarão os telefones dos usuários quando forem iniciados, ao contrário das chamadas de voz. Segundo o Wabetainfo, os participantes dos grupos receberão apenas uma notificação silenciosa quando uma nova conversa de voz for iniciada.

Quando a pessoa abrir o WhatsApp, ela verá um ícone mostrando que está ativo o chat de voz naquele grupo.

Outro detalhe informado pelo Wabetainfo é que os chats de voz serão protegidos por criptografia de ponta a ponta, assim como as conversas normais.