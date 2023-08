Latrocínio: JOVEM DESAPARECIDO EM FOZ DO IGUAÇU É ENCONTRADO MORTO

Kauet Henrique Nascimento, de 20 anos, rapaz que estava desaparecido foi encontrado morto em uma casa que ele havia alugado em Foz do Iguaçu no Jardim Karla.

Segundo a Polícia, ainda não é possível confirmar a causa da morte, mas tudo indica que ele foi asfixiado.

Kauet que é do Rio Grande do Norte, ia semanalmente a fronteira para comprar celulares no Paraguai e revender no seu estado.

Ele deixou de fazer contato com a família no sábado. A última localização do seu celular, mostrava que o rapaz estava na avenida Paraná, próximo a casa onde o corpo foi encontrado. A Policia abriu a investigação por latrocínio.