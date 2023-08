Projeto inédito: IRÁ ATENDER CERCA DE 7 MIL ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM A CONFECÇÃO DA IDENTIDADE

Teve início nesta terça-feira (08) um projeto inédito em Foz do Iguaçu e no Paraná que irá atender alunos da Rede Municipal de Ensino para a confecção da primeira ou segunda via da carteira de identidade (Registro Civil –RG).

O convênio entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria Municipal da Educação, e a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP), por meio do Instituto de Identificação, permitirá o atendimento a cerca de 7 mil crianças matriculadas nas 50 escolas da rede. Até novembro deste ano, a meta é atender pelo menos 500 alunos.

“No começo do ano, a demanda era de 4 mil alunos que precisavam da primeira via do RG. De segunda via, são aproximadamente 3 mil crianças. Então temos uma demanda reprimida de 7 mil alunos”, informou Joyce Paz, coordenadora do Setor de Convênios, Parcerias e Gestão de Programas Federais da Secretaria de Educação.

O projeto-piloto aconteceu no mês de maio na Escola Ademar Marques Curvo, na Vila São Sebastião, onde foram confeccionadas 08 carteiras de identidade. Nesta terça-feira (08) a retomada aconteceu na mesma unidade escolar para confecção de mais 13 documentos. Os irmãos Cleyton, de 7 anos, e Arthur, de 9 anos, foram os primeiros a receber atendimento no posto itinerante, montado em uma das salas de aula. Os dois assinaram os nomes, tiraram a foto para o documento e passaram pelo leitor biométrico. O procedimento durou cerca de dez minutos.

“Essa é a primeira vez que temos um projeto neste formato no Paraná, onde os alunos não precisam sair da escola para a confecção do RG. Projetos semelhantes já foram desenvolvidos em outras cidades, mas em todos eles as crianças eram levadas até o Instituto de Identificação”, explicou a chefe da Subdivisão de Interior do Instituto de Identificação do Paraná, Cassiana Gaboardi.

“Em Foz do Iguaçu, pensamos em fazer algo novo, e recebemos todo o apoio da Prefeitura, assim como da Vara da Infância e Juventude. Desta forma, estamos garantindo maior segurança e proteção às crianças, além do direito a cidadania delas”, reforçou Cassiana.

Programação

Na quinta-feira (10), serão atendidos cerca os alunos da Escola Municipal Carlos Gomes, que, por conta das obras de reforma da unidade, estão frequentando a Escola Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo.

O cronograma de atendimento seguirá na Érico Veríssimo, nos 12, 14, 19 e 21 de agosto; na Escola Antônio Gonçalves Dias, nos dias 03, 05 e 10 de outubro e na Escola Frederico Engel, nos dias 07 e 09 de novembro.

A documentação dos alunos – certidão de nascimento e CPF original – é previamente recolhida pelas unidades de ensino com a autorização assinada pelos pais. Após a emissão do documento, em até dez dias úteis, os pais retiram o novo RG da criança na própria escola.