US$ 549 milhões: EMPRESAS DE WALL STREET SÃO MULTADAS POR USO DE WHATSAPP; ENTENDA

Diversas empresas de Wall Street, como a Wells Fargo e o BNP Paribas, assumiram na terça-feira (8) que usam WhatsApp, Signal e outros aplicativos de mensagens para comunicações “fora do canal”, violando os requisitos federais de manutenção de registros.

Ao reconhecerem as irregularidades, as empresas concordaram em pagar multas que somam US$ 289 milhões, ou cerca de R$ 1,4 bilhão, para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

Além disso, outro órgão regulador, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), também aplicou punições.

A CFTC multou o Banco de Montreal em US$ 35 milhões (R$ 171,5 milhões). Enquanto isso, a BNP Paribas, a Societe Generale e a Wells Fargo foram multadas em US$ 75 milhões (R$ 367,5 milhões) cada uma.

O órgão multou as empresas de Wall Street por não manterem registros e não supervisionar assuntos relacionados a seus negócios.

No total, as multas somam US$ 549 milhões (cerca de R$ 2,69 trilhões).