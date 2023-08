Fórum Debate: ESTRATÉGIAS DE ACOLHIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu realiza, no dia 18 de agosto, o 2º Fórum Municipal da População em Situação de Rua. O encontro, organizado pela Secretaria da Saúde, através do Consultório na Rua, com apoio das secretarias de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade e Assistência Social, acontecerá na sede da Guarda Mirim, das 8h às 16h30.

São esperadas cerca de 150 pessoas, entre representantes do Poder Público, entidades, organizações da sociedade civil, conselhos municipais e pessoas ligadas ao tema para debater questões ligadas às políticas públicas da população em situação de rua.

“Será um momento para debates, reflexões, formulação de propostas sobre o aprimoramento das políticas públicas, serviços e ações direcionadas à defesa e garantia de direitos desta população”, explica Solange Gebing, assistente social da Equipe do Consultório na Rua e integrante da comissão organizadora do Fórum Municipal.

Programação

No período da manhã, serão realizados os debates, principalmente com as equipes que já atuam nos serviços ofertados a essa população para a construção de novas estratégias de proteção.

As ações que já vêm sendo realizadas pelo Poder Público também serão apresentadas, como os mutirões para atualização do Cadastro Único, o serviço de proteção social e acolhimento, a ampliação de vagas nas casas de passagem no período do inverno e também o atendimento realizado pelo Consultório na Rua. O programa, executado pela Secretaria Municipal da Saúde, realizou mais de 2,6 mil atendimentos somente no primeiro semestre deste ano.

Mutirão da Cidadania

Já no período da tarde, serão ofertados serviços à população em situação de rua através do Mutirão da Cidadania, com atualização e inclusão no Cadastro Único, orientação sobre saúde bucal, encaminhamentos para regularização de documentação civil, sobre o acesso ao sistema sócio jurídico, testes rápidos para ISTs, orientações e encaminhamento ao mercado de trabalho, corte de cabelo e varal solidário.

“Ao final do dia, será feita uma roda de conversa entre as equipes de referência e a população em situação de rua para dialogar sobre a forma de organização dos serviços prestados, podendo assim construirmos coletivamente novas formas de organização desses serviços”, completou Solange.

Dia de Luta

O Fórum também marcará o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, lembrado em 19 de agosto. A data foi instituída em memória ao “Massacre da Sé”, ocorrido em 2004, no qual sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, capital paulista.

Tal fato desencadeou o início da mobilização de grupos da população em situação de rua para construir o Movimento Nacional da População de Rua, em uma contínua luta pela garantia de direitos.

Nessa data, são realizadas diversas ações e manifestações em todo o país para conscientizar a sociedade sobre os desafios enfrentados por pessoas que vivem em situação de rua. A luta visa chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas por essas pessoas, como a falta de moradia, acesso precário a saúde, educação e trabalho, além do estigma social que muitas vezes as acompanha. A data também serve como um momento para reivindicar políticas públicas efetivas que garantam direitos básicos e oportunidades para essa parcela da população, buscando a inclusão social e a garantia da dignidade para todos.