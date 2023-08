Recorde: CLÍNICAS DA UCP JÁ ATENDERAM MAIS DE 30 MIL PACIENTES ESTE ANO

Isso representa um recorde nos crescentes números de procura da população fronteiriça pelos serviços oferecidos pela instituição.

Conforme os números apresentados esta semana, um total de 32.982 pessoas passaram pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), até o dia 31 de julho, representando um aumento substancial na demanda observada em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos fatores deste crescimento são as parcerias firmadas entre a UCP e as instituições de ensino do Departamento de Amambay, para a realização de exames médicos nos alunos de educação primária e secundária de Pedro Juan Caballero, Zanja Pytã, Cerro Corá e outras cidades da região.

A Federação de Escolinhas de Futebol de Amambay também foi beneficiada pelo trabalho dos profissionais e acadêmicos de Medicina da UCP com exames e inspeções que garantem aos atletas a participação em competições oficiais.

Mas sem dúvidas que os avanços estão no atendimento da população em geral, principalmente a de baixa renda, com os serviços médicos e a entrega de medicamentos prescritos gratuitamente. Esses atendimentos às diversas comunidades da região fazem parte do programa de ensino e prática dos alunos da Faculdade de Medicina com ênfase na integração dos acadêmicos com a sociedade.

Os ambulatórios das UBSs são direcionados ao atendimento da população mais vulnerável e priorizam o atendimento de mulheres e crianças. Estes atendimentos são feitos pelos professores doutores da UCP e acompanhados pelos acadêmicos, na malha curricular do curso, com o objetivo primordial de colocar em prática o que aprenderam em sala de aula e nos laboratórios.

A Coordenação das Clínicas da UCP, também promove palestras, conferências e outros eventos com a participação de profissionais médicos de áreas específicas de diferentes ramos da saúde como parte essencial dos objetivos traçados pelos gestores da Universidade para a troca de experiências e o aprimoramento profissional.