Capacitação: PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO PARTICIPAM DE CURSO SOBRE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

Mais de 250 servidores das áreas da saúde e da educação municipal participaram nesta quarta-feira (09) do segundo encontro do Programa de Formação em TEA – Transtorno do Espectro Autista, que está sendo ofertado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu em parceria com o Instituto de Educação Talentos.

A formação ocorreu no auditório da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e reuniu profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS), Diretoria de Saúde Mental, Caps (Centro de Atenção Psicossocial) e CER IV (Centro Especializado em Reabilitação), residentes de medicina em pediatria e psiquiatria, além de coordenadores de escolas e Cmeis, diretoria de Educação Especial e coordenadores de entidades conveniadas, como APAE, ACDD, Nosso Canto, Viva Bia, entre outras.

As capacitações, que iniciaram em junho e seguirão até abril de 2024, foram viabilizadas por meio da emenda impositiva n° 203/2021 da vereadora Yasmin Hachem. O objetivo é promover a conscientização dos profissionais, melhorando o atendimento e o acompanhamento das crianças, tanto no âmbito da saúde pública, quanto educacional.

Demanda

O segundo encontro teve como tema a identificação e a intervenção precoce do TEA e foi conduzindo pelo psicólogo e palestrante Fábio Coelho, renomado especialista em TEA e supervisor internacional em ABA. “Essa capacitação vem atender uma demanda de assistência integral ao usuário, a cerca da criança com TEA e visa capacitar estes profissionais para a detecção precoce e no manejo daqueles que venham ser diagnosticados”, explica o diretor de saúde mental, Antônio Batista.

“Queremos inclusive estabelecer um padrão de investigação da criança com TEA com vistas a incluir na atenção primária a realização de testes para quantificar esses usuários. Outro ponto é depois multiplicar esses conhecimentos no formato de escolas de pais, devido à importância do envolvimento da família dentro do tratamento”, adiantou.

Outros três encontros acontecerão com todos os profissionais reunidos, e depois disso iniciam as oficinas em grupos, com os profissionais divididos por área de atuação. O programa também recebeu apoio de emenda do vereador Adnan El Sayed.