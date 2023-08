Evento: PRÉ-CONFERÊNCIAS DE CULTURA SEGUEM ATÉ O DIA 19 DE AGOSTO

Terminam no dia 19 de agosto as pré-conferências de cultura de Foz do Iguaçu. Os encontros, que reúnem fazedores de cultura, artistas, representantes da sociedade civil e representantes do poder público, antecedem a 5ª Conferência Municipal, que este ano terá como tema: “Democracia e Direito à Cultura”.

As próximas pré-conferências acontecem nesta sexta-feira (11), às 19 horas, no Projeto Aprendendo a Viver, em Três Lagoas; no dia 18/08, às 18h30, na Estação Cultural da Vila C; e no dia 19/08, às 17h, na Associação de Moradores do Cohapar III.

Para participar, é necessário fazer o cadastro via Mapa da Cultura: http://mapadaculturafoz.pmfi.pr.gov.br:8080/autenticacao/.

Conferência

A 5ª Conferência Municipal será organizada em seis eixos, com as seguintes temáticas: Institucionalização, Marcos legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à cultura e Participação Social; Identidade, Patrimônio e Memória Eixo; Diversidade cultural e Transversalidade de Gênero, Raça e Acessibilidade na Política Cultural; Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade e Direito às Artes e Linguagens Digitais.

O evento tem como objetivos propor estratégias de aprimoramento da articulação e cooperação institucional entre os entes federativos, além de discutir as Diretrizes do Plano Nacional de Cultura (PNC), considerando as particularidades do município de Foz do Iguaçu.

As Conferências de Cultura são espaços de debate e proposição de políticas, programas e ações para o campo da cultura, por representantes do poder público, da sociedade civil, das comunidades culturais, artistas, fazedores e agentes de cultura, pesquisadores e articuladores culturais.