Inovação: PRÉ CANDIDATO A PREFEITO DE CURITIBA QUER IMPLANTAR METRÔ AÉREO NA LINHA VERDE

O metrô em Curitiba é promessa de campanhas de vários prefeitos e não acontece por que o custo de implementação subterrânea é exorbitante e não acontece por falta de vontade política.

No entanto, se implementado de forma aérea, não impacta contra o meio ambiente, pode manter o modal atual com ônibus, será inclusive um meio de integração mais rápida e precisa entre Curitiba e Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Colombo, Fazenda Rio Grande e Araucária, sendo 100% elétrico.

Segundo Nivaldo, o objetivo é o desafogamento viário do local, sendo o metrô também uma lacuna para diminuir o alto fluxo de transporte coletivo terrestre.

O projeto á mais audacioso ainda, pois ele quer fomentar o Turismo sob trilhos na Capital, fazendo com que o veículo férreo aéreo tenha passagens por um dos mais visitados pontos turísticos de Curitiba – o Jardim Botânico, que terá uma estação ecológica específica para o turista ou usuário desembarcar e aproveitar uma bela paisagem. “É um grande anseio ver as ruas de Curitiba com menos poluição provocada por motores, temos os Bi articulados e Ligeirões que fazem um trabalho limitado neste setor. Porém, se colocarmos o metrô aéreo, desafogaremos o tráfego e ainda teremos um veículo futurista e que seja bem mais sustentável que os demais utilizados atualmente”, explicou Nivaldo Ramos.

Um fato importante que Nivaldo cita, é que o custo desse modal, bem como sua implantação será feito através de um consórcio sem contra partida do município. “E um formato de contração que já é sucesso no exterior e tem dado certo. Já que somos uma capital modelo para o mundo, por que não adotar também. O município vai licitar e a empresa entrará com todo o custo de implantação, explorando o serviço por um comodato de 20 anos. A partir daí, tornará um modal público”, reforçou o presidente do Patriotas.