Justiça: HOMEM É CONDENADO A 329 ANOS DE PRISÃO POR MATAR CRIANÇAS E PROFESSORAS EM CRECHE

Após decisão do júri popular, a Justiça de Santa Catarina condenou o homem acusado de matar três crianças e duas professoras em uma creche em Saudades (SC)

Ele foi sentenciado a 329 anos de prisão nesta quinta-feira (10). Cabe recurso contra a decisão sobre o crime, ocorrido em maio de 2021.

O réu também deverá pagar indenização para as vítimas, sendo:

R$ 500 mil para cada família dos assassinados;

R$ 400 mil para os familiares do bebê que foi socorrido a tempo de se recuperar;

e mais R$ 40 mil para cada uma das 14 pessoas que sofreram tentativa de homicídio.

A comarca de Pinhalzinho, onde o caso tramitou, analisou os cinco homicídios consumados e as 14 tentativas de homicídio.

Relembre o caso

Em maio de 2021, o homem, na época com 18 anos de idade, invadiu a Escola Infantil Pró-Infância Aquarela, no oeste catarinense, e, com uma adaga – espécie de espadas – golpeou fatalmente duas professoras e três bebês. Um menino, com menos de 2 anos, foi socorrido e conseguiu se recuperar.

Segundo a acusação, o homem tentou fazer outras vítimas, mas foi impedido por professoras que perceberam o atentado e trancaram as portas e janelas das salas, impedindo a entrada do agressor.

Após o ataque, ele foi detido por populares e entregue às autoridades, confessando o crime à polícia posteriormente. O réu está preso preventivamente desde então.