Economia: BC ARGENTINO SOBE JUROS PARA 118% E FIXA CÂMBIO APÓS PRIMÁRIAS

O BCRA (Banco Central da República Argentina) decidiu nesta 2ª feira (14.ago.2023) elevar a Leliq, taxa básica de juros do país, em 21 pontos percentuais, subindo de 97% para 118%. A medida visa a absorver pesos no mercado.

A autoridade monetária argentina também fixou a taxa de câmbio em 350 pesos para cada dólar até as eleições de 22 de outubro. Com isso, houve uma desvalorização de 22% do peso frente à moeda norte-americana.

A inflação anual da Argentina, por sua vez, subiu para 115,6% em junho, maior nível desde agosto de 1991. Eis a íntegra do relatório (1,1 MB, em espanhol).

O aumento foi de 1,4 ponto percentual em relação aos 114,2% registrados em maio. O Indec (Instituto Nacional de Estatísticas e Censos) deve publicar na 3ª feira (15.ago) os dados da inflação de julho.

DÓLAR E BOLSA

O dólar blue (paralelo) subiu de 605 para 670 pesos nesta 2ª feira (14.ago), na Argentina. A alta de 10,7% se deu depois do resultado das eleições primárias, que mostram o economista Javier Milei, da coalizão La Libertad Avanza, na liderança.

Já o S&P Merval, o principal índice da Bolsa de Valores da Argentina, chegou a cair 3,62% na mínima do dia, aos 463.471,06 pontos. Às 11h52, porém, registrava alta de 1,19% (485.985,11 pontos).

RISCO ARGENTINA

O risco país registrou nesta 2ª feira (14.ago) uma alta de 40,3% em relação à 6ª feira (11.ago), passando de 1.887 pontos para 2.620 pontos. Os dados foram enviados pela corretora Guide Investimentos ao Poder360.

ELEIÇÕES

Com 95,6% dos votos apurados, Milei teve 30,1% da preferência dos eleitores argentinos nas primárias –que definem os nomes que concorrerão à Casa Rosada. A coalizão do congressista, que reúne 4 partidos, lidera em 16 dos 24 distritos do país.

Para vencer a pleito em 1º turno, Milei precisaria obter pelo menos 45% dos votos válidos ou acima de 40% com uma vantagem de 10 p.p. ou mais sobre o 2º colocado. A eleição está marcada para 22 de outubro. Se houver necessidade de 2º turno, os argentinos voltam às urnas em 19 de novembro.

Nas primárias, a coalizão Juntos por El Cambio, também de direita, tem 28,6% dos votos até o momento, 1,5 p.p. de diferença para Milei. A candidata da aliança, a Patricia Bullrich, somou 17,0% dos votos e venceu a disputa interna.

Bullrich é ex-ministra da Segurança do governo de Mauricio Macri. Derrotou Horacio Rodríguez Larreta, atual prefeito de Buenos Aires. Bullrich elogiou as ideias e o bom desempenho de Milei nas primárias e disse esperar uma eleição disputada.

Sergio Massa, ministro da Economia e candidato do governo, deve ir ao pleito como 2ª força, pois teve mais votos individuais do que Bullrich –21,40% dos 27,27% da coalizão de esquerda Unión por la Patria. Foi o pior desempenho dos peronistas em 12 anos.