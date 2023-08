Inss: ROBÔ JÁ DECIDE QUASE METADE DOS PEDIDOS DE APOSENTADORIA

O processo de automatização do INSS começou em 2017, com a adoção do app Central de Serviços.

“Antes tudo era analisado com papel para checar os vínculos, e cada etapa do pedido do cidadão era executada por um sistema diferente. Passamos a integrar as diferentes plataformas e usar o CPF como chave-primária [identificador único] para reunir as informações dos contribuintes”, explica Ailton Nunes, diretor de tecnologia de informação do INSS.