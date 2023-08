LULA FALA SOBRE CONTRIBUIÇÃO DE PAÍSES RICOS O PARA MEIO AMBIENTE

Esse foi um dos pontos que o presidente comentou durante a live semanal, Conversa com o Presidente, nesta segunda-feira (14).

Na semana passada, Lula recebeu líderes de diversos países, incluindo os oito que detêm a floresta Amazônica nos seus territórios. Após assinarem a Declaração de Belém, algumas entidades mencionaram a falta de ações mais concretas no plano conjunto. O assunto também foi mencionado pelo presidente brasileiro.

Ainda na live “Conversa com o Presidente”, Lula voltou a comentar sobre as chamadas “balas perdidas” e as mortes de pessoas negras, em comunidades do país.

Na próxima semana, Lula viaja para a África do Sul, onde participa da cúpula do BRICS, grupo composto por líderes dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente disse que quer levar o debate sobre a guerra na Ucrânia.

Nesta terça-feira (15), Lula participa da cerimônia de posse do novo presidente, Santiago Peña. Ele comentou que o Paraguai deve ser um “parceiro privilegiado” nas relações com o Brasil. No mês de setembro, o presidente Lula participa do encontro do G-20, as 20 maiores economias mundiais e, também, da assembleia geral da ONU, em Nova Iorque.