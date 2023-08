Oportunidade: AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE FOZ PROMOVE FEIRÃO COM 280 VAGAS DE EMPREGOS

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu vai promover, na próxima quinta-feira (17 de agosto), um Feirão de Empregos para preencher aproximadamente 280 vagas de trabalho que estão em aberto. O início será às 7h com a distribuição de senhas, procedimento que irá até às 14h. O atendimento prossegue após este horário para aqueles que adquirirem o número na fila dentro do horário previsto. Município tem oito cursos de qualificação profissional gratuitos.

O Feirão de Empregos será realizado em parceria com a equipe de RH (Recursos Humanos) do Grupo Muffato, que dará plantão no local para preencher as vagas da nova loja da rede em Foz do Iguaçu. De acordo com o diretor da Agência do Trabalhador, Luciano Castilha, todos que forem até a unidade para se inscrever nas oportunidades disponíveis serão recebidos com café da manhã.

“Vamos receber com uma refeição, por nossa conta, todos os trabalhadores que se fizerem presente”, explicou. O horário especial de atendimento começa às 7h com distribuição de senhas. A equipe de RH fará as entrevistas e seleção na própria Agência. As senhas serão distribuídas até às 14h, mas o atendimentos será além do horário. “Lembrado que além das vagas do Muffato, todas as vagas do dia estarão disponíveis no feirão”, completou Castilha.

Capacitação

A Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu, em parceria com o programa Senac de Gratuidade: Formando gente que faz, Governo o Estado e sindicatos, oferece constantemente cursos de qualificação para facilitar o ingresso dos trabalhadores ao mercado formal.

Os treinamentos, nos próximos dias, serão nas áreas de Auxiliar de Cozinha, Assistente Financeiro, Cuidador do Idoso, Preparo de Salgados, Recepcionista em Meios de Hospedagem, Qualidade no Atendimento ao Turista, Modelagem e Henna para Sobrancelhas, Desenvolvimento de Negócios pelo Turismo.

Veja abaixo detalhes sobre como realizar a inscrição, tempo do curso e horário das aulas:

AUXILIAR DE COZINHA (240 horas)

Parceria com a PMFI e SETR 2023| Palavra-chave: sine2023

Período: de 04/09 a 14/12

Horário: de segunda à sexta, das 14h às 18h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300106

ASSISTENTE FINANCEIRO (160 horas)

Período: de 18/09 a 07/12

Horário: segundas, terças, quartas e quintas e sextas-feiras, das 08h:30m às 11h:30m

Link para inscrição : https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300111

CUIDADOR DE IDOSO (160 horas)

Parceria com a PMFI e SETR 2023| Palavra-chave: sine2023

Período: de 11/09 a 09/11

Horário: de segunda à sexta, das 14h às 18h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300107

PREPARO DE SALGADOS (36 horas)

Parceria com a PMFI e SETR 2023| Palavra-chave: sine2023

Período: de 02/10 a 27/10

Horário: de segunda, quarta e sexta, das 09h às 12h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300108

RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM (160 horas)

Curso em parceria com IHGT/Sindhoteis/ Secretaria de Turismo | Palavra-chave: SETU

Período: de 04/09 a 24/11

Horário: de segunda a sexta, das 14h00 às 17h00

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300094

QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO TURISTA (21 horas)

Parceria com a Secretaria de Turismo | Palavra-chave: SETU

Período: de 19/09 a 10/10

Horário: terça e quinta, das 09h às 12h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300097

MODELAGEM E HENA PARA SOBRANCELHAS (21 horas)

Parceria com a PMFI e Secretária da Juventude| Palavra-chave: sine2023

Período: de 18/09 a 27/12

Horário: segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h

Link para inscrição : https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300110

DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO PELO TURISMO (21 horas)

Parceria com a Secretaria de Turismo | Palavra-chave: SETU

Período: de 21/08 a 11/09

Horário: segunda e terça, das 09h às 12h

Link para inscrição: https://www.pr.senac.br/cursos/?uep=6&tc=202300083