Atualização: CHROME VAI USAR INTELIGÊNCIA ARTFICIAL PARA RESUMIR ARTIGOS DA WEB

O Chrome vai começar a resumir artigos da web para os usuários: o Google anunciou um novo recurso dentro do chamado Search Generative Experience (SGE, ou Experiência de Busca Generativa, em tradução livre), que visa facilitar a leitura de conteúdo da internet.

O SGE é um recurso incorporado pelo Google ao seu buscador que usa inteligência artificial para ajudar usuários a encontrarem exatamente o que eles estão procurando em uma página da web. O recurso já está incluso no buscador e, a partir de agora, fará parte também do navegador Google Chrome.

Inicialmente, a nova funcionalidade do SGE será disponibilizada em celulares Android e iOS, dentro do aplicativo do Google disponível para as plataformas. Nos próximos dias, a empresa quer incorporar a funcionalidade também à versão desktop do navegador, de acordo com um post feito no blog oficial do Google.

O recurso será disponibilizado inicialmente em fase de testes, e é preciso ativá-lo dentro do programa Search Labs. Dentro do app do Google em dispositivos móveis, ao pressionar um ícone na parte inferior da tela, o buscador passará a resumir o conteúdo dos resultados das pesquisas feitas pelos usuários, exibindo informações em tópicos. O Google também ressalta que a funcionalidade ajudará no entendimento sobre conceitos da programação: Seja você um programador novo ou experiente, aprender mais sobre codificação provavelmente está em sua lista de tarefas pendentes, e a IA generativa pode ser uma ferramenta útil. Com nossas novas atualizações, os segmentos de código nas visões gerais agora serão codificados por cores com realce de sintaxe, tornando mais rápido e fácil identificar elementos como palavras-chave, comentários e strings, ajudando você a digerir melhor o código que vê rapidamente. A empresa diz que a funcionalidade será restrita a artigos disponibilizados gratuitamente na web, sendo incapaz de resumir conteúdo de páginas protegidas por paywalls.