Estação Cultural: JOÃO SAMPAIO COMPLETA TRÊS ANOS COM EVENTO ABERTO À COMUNIDADE

A Estação Cultural João Sampaio (Professor Mosquito), na Vila C Nova, completa três anos de atividades neste mês de agosto e para marcar a data, uma programação especial está sendo organizada para toda a comunidade. O evento acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto (sexta e sábado) a partir das 17h30 e contará com a II Mostra Pedagógica do Programa Foz Fazendo Arte, com apresentações dos alunos que frequentam as oficinas de violino, circo, violão, teclado, ballet, dança árabe, dança urbana e teatro de bonecos. Também estão previstas exposições e feira de artesanatos, com peças produzidas pelos alunos.

A cerimônia de abertura do evento está prevista para as 18h do dia 25, com a presença do prefeito Chico Brasileiro, do presidente da Fundação Cultural Juca Rodrigues e de representantes da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana).

Atualmente 175 alunos, entre crianças, jovens e adultos frequentam a Estação Cultural para diversas atividades – todas gratuitas e ofertadas pela Fundação Cultural. As formações atendem desde crianças de 7 anos até idosos, com mais de 80 anos.

Para participar das aulas, é necessário fazer as inscrições, que são abertas sempre no início do ano. Em caso de desistências, são ofertadas novas vagas. O preenchimento dos dados é feito de forma online através do WhastApp: (45) 45 9823-0538.

História

A Estação Cultural da Vila C foi inaugurada pela atual gestão em 13 de agosto de 2020. Por conta da pandemia, na época, a entrega foi marcada por uma visita técnica com um número reduzido de pessoas. Com o passar dos anos, o espaço se tornou o centro de cultura da região Norte da cidade, ofertando uma série de oficinas a crianças e adolescentes no contra turno escolar e também à comunidade.

“A Estação Cultural se consolidou como catalisador das manifestações populares e artísticas da região, sendo um ponto de encontro entre as escolas e associações de moradores”, comentou o presidente da Fundação Cultural, Juca Rodrigues.

Professor Mosquito

A Estação Cultural leva o nome de João Sampaio, em homenagem ao violonista conhecido como Professor Mosquito, que será homenageado durante o evento com apresentações musicais dos alunos.

João Sampaio foi músico violonista, nascido em 18 de julho 1928, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo e era conhecido por todos do movimento artístico e cultural da região trinacional. Chegou a Foz do Iguaçu em 1977 e por aqui viveu até sua morte.

Tocou em várias casas de espetáculos da cidade, foi professor da maioria dos artistas violeiros do município. Conhecido por sua alegria e paixão pela música, em 2000, lançou seu primeiro CD que fez parte do projeto “Nossa gente, Nossa Música”, e contou com arranjos de Waltel Blanco. Ele faleceu em 2008, aos 79 anos, deixando os três filhos, Marcel, Marcos e Marina e a esposa Geny Sampaio.

Programação de aniversário Estação Cultural

Apresentações dia 25 de Agosto:

17h30 às 18h – Exposições

18h às 18h30 – Cerimonial de Abertura

Primeira apresentação: Livia – Violino

Segunda apresentação: Bianor – Dança urbana

Terceira apresentação: Edivilson – Violão e Teclado

Apresentações dia 26 de Agosto:

17h30 às 18h – Exposições

18h às 18h30 – Abertura

Primeira apresentação: Cícero – Ballet

Segunda apresentação: Nina – Dança Árabe

Terceira apresentação: João – Circo