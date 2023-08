Estudo da Fapesp sugere: AMÉRICA LATINA COMO PROTAGONISTA NO MERCADO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

“O Brasil é um dos maiores produtores de biocombustíveis no mundo, produz anualmente cerca de 30 bilhões de litros de etanol e cerca de 7 bilhões de litros de biodiesel. As principais matérias primas utilizadas na produção desses biocombustíveis são a cana-de-açúcar, responsável por 90% da produção de etanol do país, e a soja, responsável por 75% da produção de biodiesel do país”, diz Alexandre Alonso, chefe-geral da Embrapa Agroenergia.