Preparo Médico: COM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA UCP LEVA SEGURANÇA PARA EVENTOS ESPORTIVOS

A primeira abordagem de profissionais pode fazer a diferença na vida de uma pessoa e a presença cada vez maior da Unidade de Urgência e Emergência (UE) da Universidade Central do Paraguai (UCP) em eventos esportivos da região de fronteira, está dando segurança para atletas, árbitros, dirigentes e torcedores.

Solicitada por federações, associações esportivas e entidades, a UE possui profissionais chefiada pela especialista em serviços de urgência e emergência, Dra. Nayara Nuñez Santos e esteve presente neste domingo (13), na abertura do campeonato oficial da Amambay Sports League em Pedro Juan Caballero. Os profissionais médicos e acadêmicos da UCP já participaram de atendimentos no Campeonato Nacional de Handebol, de competições de motociclismo, Campeonato Nacional de Futebol de Salão, competições de fisiculturismo e outros eventos de diversas modalidades esportivas.

De acordo com a médica Nayara Nuñez, um atendimento feito de forma correta pode representar uma pronta recuperação ou agravar um problema que pode levar até ao comprometimento da lesão com consequências irreversíveis. “Estamos sempre em treinamento e aperfeiçoamento para garantir que nossos médicos e socorristas possam ter o maior conhecimento possível e tudo isso é colocado em prática nestes eventos e no futuro serão usados no dia-a-dia no atendimento dos pacientes”, disse Nayara.



A médica disse ainda que o trabalho da unidade de especialistas da UCP acaba desafogando os serviços do corpo de bombeiros voluntários, dando a eles a oportunidade de atender a outras necessidades que possam surgir a qualquer momento.

O trabalho da equipe da Urgência e Emergência da UCP é feito de forma gratuita e as entidades, clubes, federações e associais devem entrar em contato com a direção da Universidade Central do Paraguai em Pedro Juan Caballero para solicitar a presença dos socorristas nos eventos.

