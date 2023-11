Assassino: IDOSO MATA PM QUE ATENDIA OCORRÊNCIA, ATIRA NA ESPOSA E TIRA A PRÓPRIA VIDA

Um policial militar morreu com um tiro na cabeça em Santa Helena, no Oeste do Paraná. A situação aconteceu na manhã desta terça-feira (15) durante o atendimento a uma caso de violência doméstica no bairro Cidade Alta.

Durante o atendimento policial, o idoso teria se exaltado e tentado agredir a mulher. O militar tentou intervir e entrou na residência, mas foi baleado no rosto. O homem também atirou duas vezes contra a mulher, na região do braço, e na sequência se matou.

Socorristas do SAMU foram acionados, mas quando chegaram o policial e o homem já estavam mortos. O policial foi identificado como soldado Evandro Reolon.

A mulher recebeu atendimento dos socorristas do SAMU e foi encaminhada ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto. A área foi isolada e equipes de perícia trabalham no local.