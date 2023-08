Companhias aéreas: AZUL ANUNCIA NOVA ROTA ENTRE CURITIBA A MONTEVIDÉU

A Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos, anuncia o início das vendas do voo que ligará Curitiba a Montevidéu, no Uruguai.

A nova rota, que estreia no dia 31 de outubro, será realizada três vezes na semana em aeronaves Embraer E2, com capacidade para transportar até 136 Clientes.

As decolagens acontecerão às 12h da capital paranaense, às terças, quintas, sábados e domingos. Já a volta será realizada nos mesmos dias, decolando do aeroporto de Montevidéu às 15h10.

“Conectar o Brasil com mais um destino internacional é uma alegria para a Azul. Já temos uma ampla malha nacional, que permite a maior conectividade pelo país, e oferecer mais opções de voos para outros países é um combustível para que possamos levar ainda mais Clientes a todos os destinos possíveis, e sempre proporcionando a experiência Azul para que realizem as viagens da melhor forma”, diz Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul.

“Esta rota é muito importante para conectar os paranaenses e todos os demais brasileiros com a América do Sul. Um estudo recente da Embratur mostrou que o Paraná é uma das principais portas de entrada de turistas estrangeiros no Brasil. Também registramos o segundo maior crescimento no setor em todo o País no primeiro semestre de 2023. Queremos consolidar cada vez mais essa evolução”, disse Ratinho Junior, governador do Paraná.

Por que viajar para Montevidéu?

Montevidéu é a capital do Uruguai e tem a população de um terço do país. A cidade é conhecida por seus monumentos históricos, museus e parques urbanos.

Uma boa dica de passeio é visitar a Cidade Velha, um bairro que concentra a maioria dos pontos turísticos, como a Praça Independência, o Museu da Casa do Governo e o Teatro Solis.