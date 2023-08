Educação: PRÊMIO PAULO FREIRE TEM 62 PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NAS UNIDADES DE ENSINO

Temas que contribuem com o aprendizado e o desenvolvimento das crianças, envolvem famílias e comunidades e transformam o ambiente escolar. Assim são os 62 projetos aprovados para a segunda etapa do 15º Prêmio Professor Paulo Freire, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação.

O projeto, que iniciou no mês de junho e está em desenvolvimento nas escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), seguirá para a segunda etapa no mês de setembro, quando os educadores fazem a apresentação dos projetos à comissão avaliadora. A etapa final, com apresentações dos resultados, será em novembro.

São 44 projetos aprovados na categoria Ensino Fundamental e 18 na categoria Educação Infantil. Os temas são livres, mas todos estão alinhados ao planejamento curricular do município e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Mais uma vez, nossos professores estão de parabéns pelos projetos e o engajamento nas ações. Temos acompanhado o entusiasmo das crianças e das famílias envolvidas, vendo ideias incríveis sendo aplicadas, contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem e com o desenvolvimento dos nossos alunos”, disse a secretária da Educação, Maria Justina da Silva.

Temas

Na Escola Acácio Pedroso, o projeto trabalha o empreendedorismo e a educação financeira através de um multibazar; na Escola Altair Ferrais da Silva, a educação socioemocional como fator de proteção e respeito é enfatizada através do “Clube da Empatia”; na Cândido Portinari, os alunos aprendem sobre hábitos saudáveis através de um projeto sobre alimentação escolar.

Na Emílio de Menezes, o atletismo está sendo utilizado para aprendizagem da matemática; na Érico Veríssimo o projeto aborda o combate a obesidade infantil. Na escola Olavo Bilac, além de um concurso gastronômico envolvendo alunos e famílias, também está em desenvolvimento um projeto que propõe a construção de espaços de pertencimento e acolhimento aos alunos migrantes.

Também estão em desenvolvimento nos Cmeis atividades de musicalização infantil, hortas escolares, de combate ao preconceito e ao racismo, além de práticas inclusivas para crianças com TEA. Serão premiados os melhores projetos nas categorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental com valores que chegam a R$ 6 mil.