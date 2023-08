Entenda: REUNIÃO NA ITAIPU DEVE DEFINIR PROJETO DO HOSPITAL BINACIONAL DA FRONTEIRA

Na próxima sexta-feira (18) uma comitiva composta por vereadores, deputado federal, empresários e líderes políticos estará em Foz do Iguaçu para discutir a implantação do projeto com diretores da Itaipu Binacional.

No final de semana o CEO da Universidade Central do Paraguai (UCP), Carlos Bernardo esteve reunido com o Deputado Federal Vander Loubet (PT), com o vereador de Ponta Porã, Edinho Quintana (PSDB), com o superintende do INCRA no Mato Grosso do Sul, Paulinho Roberto, onde foi discutida a ida da comitiva até o Paraná e a pauta de reivindicação.

A criação do Hospital Binacional na fronteira é defendida por Carlos Bernardo como uma alternativa para resolver de vez o problema de falta de vagas e a negativa de atendimento de estrangeiros na região de fronteira.

De acordo com Carlos Bernardo, quando um paraguaio que mora nas cidades que fazem fronteira com o Mato Grosso do Sul, por exemplo, precisa de atendimento médico, ele encontra dificuldades de acesso nos hospitais brasileiros. Quase sempre o atendimento é negado e o paciente precisa viajar mais de 500 quilômetros para buscar as clínicas e hospitais de Assunção. O mesmo acontece com brasileiros que residem no Paraguai e precisam de um médico da rede pública. “É um absurdo que pessoas morram por falta de atendimento. No caso dos pacientes de Pedro Juan Caballero, eles poderiam ser atendidos no Hospital Regional de Ponta Porã, mas legalmente não há a possibilidade e pessoas morrem sem atendimento médico especializado. A criação de um Hospital Binacional seria uma solução eficiente para suprir essa demanda e garantir o acesso uma saúde de qualidade aos moradores da região”, disse o empresário.

Na sessão da Câmara de Ponta Porã nesta terça-feira (15), o vereador Edinho Quintana (PSDB), disse que a iniciativa deve ser um marco na melhoria da qualidade do atendimento na saúde pública da fronteira. “A apresentação da proposta à Itaipu Binacional é um passo fundamental para viabilizar a construção do hospital e garantir o acesso à saúde para todos, desafogando os hospitais e acabando com o problema de atendimento aos estrangeiros dos dois lados da fronteira”, salientou o parlamentar.

Já o Deputado Federal Vander Loubet (PT), lembrou que a construção do hospital foi defendida por Carlos Bernardo quando foi candidato a deputado federal e que agora é tem seu apoio e o projeto será defendido por ele em Brasília. “O Carlos tem uma visão futurista e humanista com este hospital que vai fazer a diferença na vida de brasileiros e paraguaios e isso precisa ser olhado com muito carinho”, disse Loubet.

Apoio do Governador

Do lado paraguaio o Deputado Nacional Lalo Gomez (Partido Colorado), também defende a construção do Hospital Binacional. Segundo ele, há verba suficiente na Itaipu para ser investida em saúde e a excelente relação entre o presidente Santi Peña e o presidente Lula pode ajudar na viabilização do projeto.

O Governador eleito do Departamento de Amambay Juan Silvino Acosta do Partido Colorado, disse que vai colocar o mandato dele á disposição para ajudar na viabilização de recursos para o projeto do novo hospital saia do papel. Ele entende que uma iniciativa como esta pode mudar o perfil da saúde pública regional e que a fronteira entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã pode ser tornar uma referência. “Centenas de profissionais médicos são formados todos os anos em nossas universidades e quase todos voltam para suas cidades e a construção de um hospital como este pode fazer com que eles fiquem aqui aplicando o que aprenderam e atendendo a população fronteiriça, melhorando a qualidade de vida da população”, disse o Governador.