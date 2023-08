Entenda: TECNOLOGIA 5G IMPULSIONA MAIS O DESENVOLVIMENTO DE FOZ DO IGUAÇU

O prefeito Chico Brasileiro recebeu, nesta terça-feira (15), os diretores para relações no Sul do Brasil da TIM, que anunciaram Foz do Iguaçu como primeiro município do Oeste do Paraná a receber a tecnologia 5G de telefonia. A iniciativa integra o plano de expansão da empresa, que cobre 100% dos bairros de Curitiba e parte da região metropolitana, além de Londrina.

“Hoje recebi uma notícia incrível que marca um novo capítulo para Foz do Iguaçu! Este avanço tecnológico representa um passo gigante no nosso desenvolvimento, com fibra, torres e conectividade sólida em todas as áreas”, comemorou o prefeito.

“Mal posso esperar para ver mais empresas tecnológicas se instalando por aqui e impulsionando ainda mais nossa inovação. Juntos, estamos construindo o futuro de Foz do Iguaçu!”, ressaltou Chico Brasileiro. Na primeira etapa do plano de expansão da quinta geração da telefonia, o sinal é emitido por 15 torres alcançando cobertura de até 22 bairros, entre 40% a 50% da área do município, abrangendo aproximadamente 70 mil residências. Até o final de outubro, a empresa deverá anunciar um novo investimento em Foz do Iguaçu, anteciparam os diretores.

“É uma das melhores notícias dos últimos anos, porque o 5G vai possibilitar que Foz, com todo esse plano de desenvolvimento e infraestrutura que está acontecendo, faltava uma uma infra de tecnologia”, disse o prefeito. Na avaliação dele, com as vantagens do novo sistema, Foz do Iguaçu será um dos destinos turísticos com a melhor infraestrutura tecnológica do Brasil, “capaz realmente de satisfazer o visitante e também a nossa gente que mora aqui”.

Chico Brasileiro aproveitou a reunião com a equipe da empresa para solicitar o avanço da tecnologia com conectividade mais ágil para áreas que estão em crescimento no município. “Como a região do novo Porto Seco que vai ficar ali, mais voltada na entrada da cidade e também a região do Lago de Itaipu, que é uma expansão turística que está acontecendo e já pensando na grande região de Três Lagoas”.

Foz projetada

O prefeito destacou ainda que a chegada da nova tecnologia vai ampliar o desenvolvimento de Foz do Iguaçu, que nos últimos anos vem recebendo grandes obras de infraestrutura como a segunda ponte com o Paraguai, a duplicação da BR-469, a Rodovia das Cataratas, aumento da extensão da pista do Aeroporto e a Perimetral Leste, que vai ligar as aduanas internacionais com a BR-277. “Tudo isso está deixando a cidade bem estruturada e a tecnologia caminha junto com essa outra infraestrutura”.

“Então acho que com isso, Foz do Iguaçu cria todas as condições de estar preparada para dar um salto maior de crescimento nos próximos anos”, pontuou Chico Brasileiro. O serviço 5G vai deixar a conectividade dos celulares com um giga de velocidade, até cem vezes maior que na rede 4G. O serviço também proporciona latência zero, o que significa dizer que será possível ao médico fazer uma cirurgia em tempo real, já que o intervalo entre o começo de um estímulo e início de uma reação associada a este estímulo não existe.

Os diretores informaram que a expansão inclui desde aparelhos modernos com iPhone até mais populares, para garantir acesso a todas as camadas sociais. Eles destacaram ainda que o plano da empresa, única de telecomunicações presente em todo país, promove agora um salto de qualidade de conectividade para os moradores e turistas de Foz do Iguaçu, um dos principais pontos turísticos do Brasil e do mundo.

O prefeito lembrou que, dos mais de um milhão de 62 mil visitantes do Parque Nacional do Iguaçu no primeiro semestre do ano, indicaram a origem em 155 diferentes países. “Claro, sempre que eles estão neste tipo de viagem, de lazer, buscam também conectividade para enviar e receber mensagens e publicar fotos, fazer vídeos chamadas, entre outros”, disse.

Compromisso

A ativação do 5G em Foz do Iguaçu reforça o compromisso da TIM de promover os melhores serviços de conectividade em destinos turísticos e com uma economia pujante, afirmaram os diretores. “Estamos investindo em tecnologia em cidades importantes para o desenvolvimento da economia do estado. Queremos ser parceiros na transformação digital por meio da conectividade, abrindo as portas para o futuro”, afirmou Christian Krieger, diretor comercial da TIM para a Região Sul.

Ao menos 200 bairros de Foz do Iguaçu foram contemplados nesta primeira etapa do 5G: Jardim Guarapuava, vilas Maracanã, Bom Jesus e Matilde, Jardim Panorama, Área Militar, Jardim Esmeralda, Jardim Cláudia, Jardim Itamaraty, Itaipu B, Vila Portes, Jardim América, Centro, Vila Pérola, Jardim das Bandeiras, Jardim Comercial das Américas, Parque Ouro Verde, Vila Boa Esperança, Jardim Eliza II, Jardim Veraneio, Vila Yolanda, Jardim Eldorado, Jardim Social I, Jardim Tarobá, Jardim Naipi, Jardim Jupira e Alto São Francisco (área central).

Além de Krieger, participaram da reunião no gabinete do prefeito Jeison Bittencourt, diretor de Soluções Corporativas da TIM Brasil para a Região Sul, Centro Oeste e Norte, Samanta Puglia, gerente de Marketing da Regional Sul e Cleber Affanio, diretor de Relações Institucionais da TIM Brasil.