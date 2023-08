Alerta: INTERLIGAÇÃO DE REDES PODE AFETAR ABASTECIMENTO EM BAIRROS DE FOZ DO IGUAÇU NO DOMINGO

A Sanepar informa que serão interligadas redes no sistema de distribuição de água de Foz do Iguaçu no domingo (20). Os trabalhos serão feitos das 8h às 15h com fechamento dos setores de abastecimento. Por esta razão, pode ocorrer falta temporária de água ou baixa pressão nas redes de distribuição em diversos bairros. A previsão é que o fornecimento volte à normalidade a partir das 18h e de forma gradativa.

O fornecimento pode ficar comprometidos nas regiões dos bairros Vila C Nova, Loteamento Bela Vista, Vila São Sebastião, Loteamento Curitiba, Conjunto Grande Lago, Vila C Velha, Condomínio Porto Seguro, Jardim Universitário das Américas I e ll, Parque Linear, Jardim Veneza, Jardim Evangélico, Porto Belo, Jardins Itaipu, Florença, Itá, Rosi Magalhães, Olinda, Irmã, Princesa Diana, Nova Califórnia e Marisa, Loteamento Budel, Terra Nova e Loteamento Ecovile.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Conforme norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), todos os imóveis devem possuir o reservatório com capacidade de, pelo menos, 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.