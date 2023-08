Destaque: ATLETA DO BASQUETE FEMININO DE FOZ SEGUE CARREIRA NOS ESTADOS UNIDOS

Com apenas 18 anos e uma carreira de destaque no basquete de Foz do Iguaçu, a atleta Maria Izabel Mendes Favero seguiu, na última semana, para seu novo destino: a cidade de Americus, na Geórgia, sudeste dos Estados Unidos.

A atleta do Foz Basquete recebeu uma bolsa de estudos e irá compor a equipe da South Georgia Technical College, uma universidade na Geórgia. Maria vai morar na universidade, estudar e integrar a equipe basquete por dois anos.

“Meus primeiros dias na Georgia estão sendo muito bons, já conheci as minhas companheiras de time e já fizemos alguns treinos juntas, está sendo uma experiência muito legal”, contou a atleta.

Maria Izabel iniciou a carreira aos 8 anos de idade e desde os 14 anos integrava a equipe da Abasfi (Associação de Basquete de Foz do Iguaçu).

“O esporte sempre esteve presente na minha vida, comecei a treinar muito cedo, jogava emprestada por equipes de outras cidades até que, em 2020, o Claudio (técnico do Foz) me convidou para jogar pela equipe da cidade. Comecei a jogar e durante esse tempo consegui evoluir muito como atleta, graças aos excelentes profissionais que trabalham no time do Foz Basquete”, contou Maria Izabel.

O técnico da equipe Claudio Lisboa conta que diversas atletas de alto rendimento vem colhendo frutos da dedicação ao esporte. “Nossa atleta Maria Izabel se despediu do Foz Basquete e segue sua jornada agora na Georgia, assim como já aconteceu com outras atletas, que estão na Itália, na Florida e em Nova York. Estamos na torcida pelo sucesso de todas elas” disse.

As jogadoras Allanis Delboni está em Turim, norte da Itália; Janaína Gonçalves está na Weber State University, na Flórida (EUA) e Fernanda Alexandre em Nova York (EUA).